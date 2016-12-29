Ana Ivanovic tenisi bıraktı

Kadın tenisinin önemli isimlerin olan 29 yaşındaki Ana Ivanovic, tenisi bıraktığına ilişkin kararını yeni sezonun başlamasına birkaç gün kala Facebook hesabından yayınladığı bir video mesajıyla duyurdu.

Yaklaşık iki dakikalık mesajında Ivanovic kariyerini noktalamanın kendisi için zor bir karar olduğunu belirterek "Ama hayallerimi yaşadım. Birçok unutulmaz maça çıktım. 2008'de hayalini bile kuramayacağım başarılara ulaştım” diye konuştu.

2008'de Fransa Açık'ı kazanan Ivanovic, aynı yıl toplam 12 hafta tek kadınlarda dünyanın 1 numarası olarak kalmıştı. Ivanovic sonraki zamanlarda daha çok sakatlık sorunlarıyla uğraşmak zorunda kaldı.

Sırp tenisçi beklenmedik kararına ilişkin "Her üst düzey spor üstün düzey bir form gerektirir. Ben bu sporu kendim ve taraftarlarım için sadece üst düzede oynamak isterim. Ancak bunu artık yapamam. Bu nedenle çekilme zamanıdır” dedi.

Ağustos ayından beri Alman milli futbolcu Bastian Schweinsteiger ile evli olan tenisçi, kararına gerekçe olarak yaşadığı sakatlıkların fiziksel eksikliğe neden olduğu ve bunun yeniden üst düzey tenis oynamasına izin vermediğini belirtti.

2016'da çıktığı 31 maçtan 15'ini kazanan Ivanovic, bileğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle Ağustos ayında sezonu erken kapatmak zorunda kalmıştı. Ivanovic dünya sıralamasında 63. sıraya kadar geriledi.

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DW/dpa/SID, UÇ/BÖ