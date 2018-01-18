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Amor Gariboviç'in 'Perla'sı defileyle sunuldu

Mehmet KURT/İZMİR, (DHA) - IF Wedding Fashion İzmir- 12'nci Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı'nda, geçen yıl 'zamansız' temasıyla düzenlenen Gelinlik Tasarım Yarışması'nda birinci olan Amor Gariboviç'in İtalyanca'da 'inci' anlamına gelen 'Perla' adl

18 Ocak 2018 15:16

Mehmet KURT/İZMİR, (DHA) - IF Wedding Fashion İzmir- 12\'nci Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı\'nda, geçen yıl \'zamansız\' temasıyla düzenlenen Gelinlik Tasarım Yarışması\'nda birinci olan Amor Gariboviç\'in İtalyanca\'da \'inci\' anlamına gelen \'Perla\' adlı koleksiyonu defileyle sunuldu. Gariboviç, defileyi izleyenler tarafından ayakta alkışlandı.
Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı, İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nin ev sahipliğinde ve Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) ortaklığında, İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat İşleri (İZFAŞ) tarafından düzenleniyor. Fuarın ikinci gününde, geçen yıl, \'zamansız\' temasıyla yapılan Gelinlik Tasarım Yarışması\'nın birincisi Amor Garibovic, performans defilesi sergiledi. Gariboviç\'in, İtalyanca\'da \'inci\' anlamına gelen \'Perla\' adlı koleksiyonunun sunulduğu defile, dünyaca ünlü modacı Zühal Yorgancıoğlu\'nun da aralarında bulunduğu davetliler ve fuar katılımcıları tarafından ilgi ve beğeniyle izlendi.
ÇAĞLA ŞİKEL, İSTİRİDYE\'DEN ÇIKTI
Gariboviç\'in 6 aylık çalışmasıyla ortaya çıkan 38 parçalık gelinlik ve abiye koleksiyonu, modaseverlerin beğenisine sunuldu. Defilenin açılışında manken Çağla Şikel, podyum girişinde oluşturulan istiridyenin içinden çıkarak, yürüdü. Defilede Özge Ulusoy, Irmak Atuk, Merve Büyüksaraç, Elif Ece Uzun, Ece Begüm Yücetan, Cansu Melis Karakuş ve Dina Dzankovic gibi ünlü mankenler de yer aldı. Amor Gariboviç\'in \'Perla\' koleksiyonunun sunulduğu defile, izleyenler tarafından ayakta alkışlandı.

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