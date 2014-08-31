Irak ordusu IŞİD kuşatmasındaki Türkmen kasabası Amerli'yi kurtardı

Irak Ordusu'nun, Şii ve Kürt milislerle birlikte iki aydır terör örgütü IŞİD'in kuşatmasındaki 20 bin nüfuslu Türkmen kasabası Amerli kentinin kurtarılması için başlattıkları operasyon başarılı oldu.

Birliklerin dört ayrı noktadan kente yaklaştıkları ve sonunda kontrolü geri aldıkları kaydedildi. Güvenlik kaynakları, binlerce kişinin operasyonda yer aldığını bildirdi.

El Irakiye televizyonu, çatışmalarda şu ana dek 100 İslam Devleti militanının öldürüldüğünü, 40 adet tankın yok edildiğini duyurdu.

ABD Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ABD'nin operasyonu yakınlardaki ve Musul Barajı civarındaki İslam Devleti militanlarına hava saldırılarıyla desteklediği kaydedildi.

Ayrıca ABD, İngiltere, Fransa ve Avustralya'ya ait uçakların Amerli sakinlerine havadan yardım malzemeleri attığı ifade edildi.