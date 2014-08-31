T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Irak ordusu IŞİD kuşatmasındaki Türkmen kasabası Amerli'yi kurtardı

Irak ve Kürt birlikleri, Irak’ın kuzeyinde başlattıkları harekatla Amerli kentinin kontrolünü geri aldı. ABD hava kuvvetleri de destek verdi

31 Ağustos 2014 16:14

Irak Ordusu'nun, Şii ve Kürt milislerle birlikte iki aydır terör örgütü IŞİD'in kuşatmasındaki 20 bin nüfuslu Türkmen kasabası Amerli kentinin kurtarılması için başlattıkları operasyon başarılı oldu.

Birliklerin dört ayrı noktadan kente yaklaştıkları ve sonunda kontrolü geri aldıkları kaydedildi. Güvenlik kaynakları, binlerce kişinin operasyonda yer aldığını bildirdi.

El Irakiye televizyonu, çatışmalarda şu ana dek 100 İslam Devleti militanının öldürüldüğünü, 40 adet tankın yok edildiğini duyurdu.

ABD Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ABD'nin operasyonu yakınlardaki ve Musul Barajı civarındaki İslam Devleti militanlarına hava saldırılarıyla desteklediği kaydedildi.

Ayrıca ABD, İngiltere, Fransa ve Avustralya'ya ait uçakların Amerli sakinlerine havadan yardım malzemeleri attığı ifade edildi.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Irakkürtamerlitürkmen kasabasısavunma bakanlığıabdmusul barajıfransaavustralya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24