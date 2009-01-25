Amerikalılar Obama'dan memnun

ABD'de yapılan bir kamuoyu yoklaması, Amerikalılar'ın yaklaşık 3'te 2'sinin Barack Obama'nın başkanlıktaki ilk günlerinden memnun olduklarını gösterdi.



Gallup tarafından yapılan araştırmada, Barack Obama'nın ilk 3 günlük icraatlarını onaylayan Amerikalılar'ın oranının yüzde 68 olduğu görüldü.



Bu oran, Obama'nın son dönemlerdeki ABD başkanları arasında neredeyse en yüksek desteğe sahip olduğunu gösteriyor. Ancak yine de Obama, bu konuda suikaste kurban giden eski başkan John F.Kennedy'nin gerisinde kalıyor. Kennedy'nin, başkanlığının ilk günlerindeki destek oranı yüzde 72'ydi.



Obama'nın ilk günlerini değerlendiren kamuoyu araştırmasına katılanların yüzde 12'si ise, yeni başkanın performansını onaylamadıklarını bildirdiler.



Gallup'un araştırması, çarşamba-cuma günleri arasında 1591 yetişkinle telefon mülakatıyla yapıldı ve anketin hata oranının yüzde 3 olduğu kaydedildi.

