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Spor
Deutsche Welle

Amerika Açık’ta şampiyon Kerber

Dünyanın yeni 1 numarası Alman Angelique Kerber, Amerika Açık’ın tek kadınlar finalinde Çek Karolina Pliskova’yı 2-1 yenerek şampiyon oldu.

11 Eylül 2016 12:25


Angelique Kerber'in kariyerindeki en muhteşem sezon oldu. Alman kadın raket Avustralya Açık'ı kazandı, Wimbledon'da final oynadı, Rio'daki Olimpiyatlarda gümüş madalya kazandı, dünya sıralamasının 1 numarasına yükseldi ve son olarak Amerika Açık'tan zaferle ayrıldı.

Kerber, Steffi Graf'tan sonra Amerika Açık'ı kazanan ikinci Alman kadın tenisçi oldu. Dünyanın yeni 1 numarası, New York'taki sezonun son Grand Slam turnuvasının finalinde Çek Karolina Pliskova'yı 6-3, 4-6 ve 6-4'lük setlerle 2-1 yenmeyi başardı.

28 yaşındaki raket zorlu maç sonrası sevincini paylaştığı seyirciye öpücük dağıtarak yaptığı zafer konuşmasında “Bu kariyerimin en iyi yılı. Herşey 2011'de burada başladı ve beş yıl sonra burada kupa kaldırıyorum. Bunun benim için anlamı büyük” diye konuştu. Kerber 2011'de New York'ta yarı finale kaldıktan sonra kariyerinde yükselişe geçmişti.

New York'taki Arthur Ashe stadyumunda oynanan ve 20 bin kişinin izlediği mücadelede Angelique Kerber 2 saat 7 dakika sonra ilk maç sayısını kullandı ve korttan galip ayrıldı. Sezona Avustralya Açık zaferiyle başlayan Kerber, kariyerinin ikinci Grand Slam şampiyonluğuna kazanmış oldu.

Alman tenisçi pazartesi gününden itibaren Serena Williams'ın yerine tek kadınlar dünya sıralaması listesinin 1 numarasındaki yerini alacak.

Final rakibi Pliskova, yarı finalde Amerikalı Williams'ı eleyerek 1 numaradan etmişti. 1.86 boyundaki Çek tenisçi Amerika Açık'ta kariyerinin ilk Grand Slam finalini oynadı. Kerber Amerika Açık'ın başlamasından bir hafta önce Cincinnati'deki turnuvada da 1 numaraya yükselme şansı elde etmiş ancak finalde Pliskova'ya yenilerek bu şansı kullanamamıştı.

New York'taki final sonrası rakibini kutlayan Pliskova “Angie'ye karşı oynamak benim için büyük bir onurdu. O en iyisi. Çıkardığım oyunla gurur duyuyorum. Umarım ileride daha fazla final oynayabilirim” diye konuştu.

Tek erkeklerde şampiyon ise bu akşam TSİ 23:00'te başlayacak olan maçla belli olacak. Dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic, İsviçreli Stan Wawrinka ile karşı karşıya gelecek.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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