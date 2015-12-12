Amedspor: Sadece sahada mücadele etmiyoruz

Son yıllarda elde ettikleri başarı ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun aldığı kararlarla gündeme gelen Amedspor, tesis kapısını T24’e araladı.

Spor camiası, onları, geçen yıl Türkiye Kupası’nda Galatasaray’ı 2-0 yenerken tanıdı. 2 milyon 800 bin TL’lik takım, as kadrosuyla sahaya çıkan 176 milyon Avro’luk Galatasaray’ı Türk Telekom Arena’da hayal kırıklığına uğratmıştı.

Diyarbakır’da 1990’da Melikahmetspor’la başlayıp 2000’li yıllarda DİSKİ, Büyükşehir Belediyespor ismiyle faaliyet gösteren şimdiki Amedpsor, eş başkanlık sistemi ve kadın spor dallarındaki başarıları ile bölge halkının sempatisini topluyor.

Takıma da ve taraftara da ceza

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele veren yeşil kırmızılı takım, başarılarından ziyade daha çok baskılarla gündemde. Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor ismini “Amed”e dönüştürmek için yapılan başvuruyu bir sezon bekleten Türkiye Futbol Federasyonu, taraftarlarının tezahüratları nedeniyle Amedspor’a “ideolojik propaganda” cezası vererek bir ilke de imza atmıştı. Takımın karşılaştığı baskılar bunlarla sınırlı değil. Son olarak geçtiğimiz günlerde Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi’nde öğrenim gören F.A., C.K., K.M. ve S.Y. hakkında, bir masada yeşil ve kırmızı renkli formalarını masaya sererek stant açtıkları gerekçesiyle "PKK ve Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi (YDG-H) üyesi oldukları", "yeni kayıt yaptıran öğrencileri örgütlemek ve kaynaştırmak amacıyla bu faaliyeti düzenledikleri” iddiasıyla disiplin soruşturması açmıştı.

Sadece sahada mücadele etmiyoruz

Baskılara tepki gösteren Amedspor Futbol Şube Sorumlusu Servet Erol, sadece saha içinde değil saha dışında da baskılara karşı direndiklerini söyledi.

Amedspor’un ligden düşürülmesi için her yolun denendiğini ifade eden Erol, 5 branş, 11 takım ve 350 lisanslı sporcusuyla mücadele ettikleri liglerde iddialarını sürdüreceklerini kaydetti.

Teknik Direktör: Yılmayacağız

15 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldıklarını ifade eden Amedspor Teknik Direktörü Sertaç Küçükbayrak, hakem hatalarına tepki gösterdi. Kendisi de Diyarbakırlı olan Küçükbayrak, “Tüm olumsuzluklara rağmen kenti en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz. Yılmayacağız” diye konuştu.

Şehmus Özer hem kaptan hem de gol kralı...

Şehmus Özer, Amedspor’un hem takım kaptanı hem de en çok gol atan forvet oyuncusu. Futbol deneyimi hayli fazla. Akhisar Belediyespor, Mersin İdman Yurdu, Altay, Karşıyaka, Malatya ve daha birçok takım forması altında 20 yıldır ter döküyor. Son tercihi ise futbol hayatına başladığı memleketinin takımında oynamak. Hedeflerinin şampiyonluk olduğunu ifade eden 34 yaşındaki Özer, “Uzun yıllar kendi memleketimde oynamak istiyordum ancak kısmet olmadı. Amedspor benim evim, çok rahatım” dedi.

Abdullah Çetin: Batı takımlarında ön yargı var Abdullah Çetin: Batı takımlarında ön yargı var

Maçlara bileğinde yeşil, kırmızı ve sarı renklerden oluşan bandajla çıkan Abdullah Çetin, takımın en agresiflerinden. Bu nedenle maçlarda hayli sarı kart görmüş bir isim. Karacadağspor’da başlamış futbol yaşamına. Sonra büyük kulüplerde top koşturmuş. Ordu, Antalya, Ankaragücü ve Siirtspor bunlardan bir kaçı. Batıda Kürt sporculara yönelik ırkçı yaklaşımlar yaşandığını ifade eden Çetin, “Bilekliğime kafayı takmışlar. Birçok maçta hakem ısrar etti ben çıkarmadım. Bana bölücü renkler diyorlar ben de belki Kenyalıyım, Kamerunluyum diyorum, susuyorlar. İyi ki Amedsporumuz var artık. Şevkimiz daha çok arttı” diye konuştu. Orduspor’da yaşadığı bir örneği anlatan Çetin, şöyle devam etti: “Takıma transfer olduğumda ‘Bu Kürt, Diyarbakırlı’ diyorlardı. Ama ben bu söylemlere aldırış etmedim. İşime baktım. İyi oynayınca da bu kez ‘Diyarbakırlı Apo’ dediler ve sahiplendiler. Önyargılı yaklaşım ne yazık ki var. Amedspor Kulübü’nün misyonu bu anlamda daha çok önem kazanıyor.”

Kobanê mağduru Amedspor’da Kobanê mağduru Amedspor’da

Geçen yıl Gençlerbirliği’nde forma giyerken attığı Kobanê twiti nedeniyle hedef gösterilen Deniz Naki de bu sezon Amedspor’a gelen isimlerden. Amedspor’da oynamaktan mutlu olduğunu ifade eden Naki, “Dersim’de doğdum ama Amed evim oldu. Burada çok rahatım” diye konuştu.