T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ambulansla minibüs çarpıştı: 6 yaralı

Ömer KOÇ/PAZARCIK (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde ambulans ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı

10 Nisan 2018 20:20

Ömer KOÇ/PAZARCIK (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ\'ın Pazarcık ilçesinde ambulans ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 15.00 sıralarında Pazarcık-Gölbaşı karayolunun 37\'nci kilometresinde meydana geldi. Pazarcık\'tan Gölbaşı\'na giden, içerisinde hasta bulunmayan Zülküf Kırıcı (24) yönetimindeki 46 BK 731 plakalı ambulans, aynı yönde giden Mustafa Gözcü\'nün (50) kullandığı 46 ZA 895 plakalı yolcu minibüsü ile çarpıştı. Kazada; sürücüler Zülküf Kırıcı ve Mustafa Gözcü ile ambulansta bulunan sağlık görevlileri Pelin Koçdemir, Ayşen Abul ve minibüste bulunan Hanım Ünek ile Elif Utgucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, 6 yaralıyı ambulanslarla Pazarcık Devlet Hastanesi\'ne götürdü.
Tedavisine başlanan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KOÇPAZARCIK Kahramanmaraş DHA KAHRAMANMARAŞ PazarcıkKazaPazarcıkGölbaşıPazarcık GölbaşıZülküf KırıcıBKMustafa GözcüZAKazada;Pelin Koçdemir Ayşen AbulHanımUtgucuPazarcık Devlet HastanesiTedavisineKazayla

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24