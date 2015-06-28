AMB’de kriz oturumu



Yunan parlamentosu, Başbakan Aleksis Tsipras’ın talep ettiği referanduma pazar günü sabaha karşı yapılan oylamayla yeşil ışık yaktı. 5 Temmuz’da yapılması planlanan referandumda Yunan halkı, alacaklıların reform taleplerine uyulup uyulmayacağına karar verecek. Ancak Yunan maliyesini ayakta tutan yardım paketinin süresi salı günü dolduğu için salı sonrasında ne olacağı belirsizliğini koruyor.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras’ın reformlar konusunu referanduma götürme açıklamasının ardından Euro Grubu maliye bakanları, Yunanistan’a yardım programının uzatılmaması kararı almıştı. Bu da AMB’nin devreye girmemesi durumunda Yunanistan’ın salı günü itibariyle iflası anlamına geliyor. AMB, haftalardır acil krediler yoluyla Yunan bankalarının ayakta kalmasını sağlıyor.

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi pazar günü kriz oturumu düzenliyor. Yunanlar cumartesi gününden itibaren iflas endişesi nedeniyle bankamatiklere akın ederek büyük miktarlarda para çekmişti. Yunan bankalarına para aktarımı yapılmaması durumunda Yunan bankacılık sisteminin çökmesi bekleniyor.

"Grexit neredeyse kaçınılmaz"

Yunanistan’ın Euro Bölgesi, hatta AB içinde kalıp kalmayacağı konusunda da tartışmalar hararetlendi. Avusturya Maliye Bakanı Hans Jörg Schelling, Die Presse gazetesinde pazar günü yayımlanan demecinde, Yunanistan’ın Euro Bölgesi’nden çıkışının neredeyse kaçınılmaz hale geldiğini söyledi.

Avusturyalı bakan, ancak bunun için önce Yunanistan’ın başvuru yapması ve diğer üye ülkelerin bunu onaylaması gerektiğini belirterek, „Bunun Euro ülkeleri için getireceği sonuçlar Yunanistan’a yapacağı olumsuz etkiyle karşılaştırılamaz bile. Bir ülkenin AB Komisyonu'na ve Euro ülkelerine hiçbir şekilde şantaj yapamayacağı açıktır“ diye konuştu.