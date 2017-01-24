Ambalaj devi Korozo, satıldı

Uzun bir süredir Actera Group'la görüşen Türkiye'nin en büyük ambalaj firmalarından Korozo satış konusunda anlaştı.

Türkiye'nin en büyük ambalaj firmalarından Korozo, fon şirketi Actera Group'a satıldı. Bir süreden beri yürütülen satış görüşmeleri sonrası taraflar masadan el sıkışarak kalktı.

Hurriyet.com.tr'de yer alan habere göre taraflar imzaları dün akşam attı. Korozo'nun çoğunluk hissesi Actera'ya geçti. İstanbul ve İzmir'de 9 fabrikası bulunan Korozo'nun cirosu 250 milyon Euro seviyesinde.

Konu ile ilgili şirkten bir yetkili, Korozo'nun çoğunluk hissesinin satıldığını belirtti. Hurriyet.com.tr'nin edindiği bilgiye göre ise, hissenin çok önemli bir bölümü satılmış durumda. Aynı kaynak, profesyonel yönetimin şirkette görev almaya devam edeceğini aktardı. Aynı kaynak, satış kararının gerisinde Korozo'yu global bir konuma taşımak olduğunu aktardı. Rekabet Kurumu'nun da onay vermesi ile birlikte hisse devir işlemleri yapılacak.

Temeli 44 yıl önce atıldı

Temeli 44 yıl önce atılan Korozo, plastik ambalaj sektöründe Türkiye'nin en büyük firmalarından biri. Özellikle esken ambalaj ürünler konusunda öne çıkan şirket, İstanbul ve İzmir'de bulunan 9 fabrikada faaliyet gösteriyor.

Korozo'nun sitesinde yer alan bilgiye göre şirket, yıllık 98 bin tonun üzerinde ambalaj üretimi ile Orta Doğu ve Avrupa'nın en büyük tesislerinden birine sahip. Toplam bin 700 çalışanı bulunan şirketin ürettiği ürünler 70'i aşkın ülkeye ihraç ediliyor.

Bir süreden beri, önde gelen özel sermaye şirketlerinden Actera Group ile yürütülen görüşmeler olumlu sonuçlandı.

Cirosu 250 milyon euro

Ortaklık ve yürütülen süreç ile ilgili bilgi veren Ünlü&Co Kurumsal Finansman Yönetici Direktörü İbrahim Romano “Türkiye’nin son dönemdeki en önemli işlemlerinden birini başarıyla sonuçlandırmış bulunuyoruz. Türkiye’nin en büyük esnek ambalaj üreticisi ve en büyük ihracat şirketleri arasında yer alan Korozo, yaklaşık Euro 250 milyon cirosu ile, Avrupa'nın en büyük 10 esnek ambalaj üreticisinden biri olmayı hedefliyor. Actera ve Korozo kurucularının hedefi şirketi gerek organik gerek inorganik bir şekilde büyüterek Avrupa coğrafyasında yaklaşık yüzde 3 pazar payına ulaştı. Korozo yeni yatırımları ve hızla artan ihracatı ile ülkemize ciddi bir döviz girişi ve istihdam sağlamış olacak. İşlem, Rekabet Kurumu onayının alınması ile tamamlanacaktır” şeklinde konuştu.

Birçok büyük firmaya ortak

Actera Group'un, Mey İçki, Mars Cinema Group, Kamil Koç, U.N. RO-RO gibi bir çok şirkette ortaklığı bulunuyor. Actera'nın yatırım yaptığı şirketlerin çalışan sayısı 35 bini, cirosu ise 5 milyar doları aşıyor.

Emeklilik fonları da var

Kuzey Amerika, Avrupa, Uzakdoğu ve Ortadoğu merkezli emeklilik fonları, kalkınma bankaları ve devlet yatırım kurumları ile dünyanın önde gelen kurumsal yatırımcılar Actera'nın yatırımcıları arasında yer alıyor.