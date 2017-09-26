Amazonlar madenciliğe açılmıyor

Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer, Amazon Nehri'nin kuzeyinde bulunan ve yeraltı kaynakları bakımından zengin 46 bin kilometrekarelik doğal koruma alanını koruma kapsamından çıkaran kararnameyi geri çekti. Michel Temer'in kararı, salı günü Brezilya Enerji Bakanlığı tarafından kamuoyuna duyuruldu. Temer, Ağustos ayı sonunda çıkardığı bir kararname ile Ulusal Bakır ve İştirakler Rezervi (Renca) olarak bilinen alanı madencilik faaliyetlerine açmıştı. 46 bin kilometrekarelik doğal koruma alanının maden sahası olarak kullanıma açılması ülke içi ve dışında büyük tepki çekmişti.

O Globo adlı gazete, böylece Danimarka topraklarının büyüklüğüne eş değer bir alandaki yeraltı zenginliklerinin çıkarılmasının yeni bir emre kadar yasak kalmaya devam edeceğini bildirdi. Enerji Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da Renca tartışmalarının "ileriki bir dönemde" yeniden ele alınacağı bildirildi.

Greenpeace uyardı: Amazonlar için savaş devam ediyor

Çevre örgütü Greenpeace, Brezilya hükümetinin kararnameyi geri çekmesini "Amazon Ormanlarını tahrip etmek ve satmak isteyenlere karşı toplumun zaferi" olarak nitelendirdi. Ancak çevre örgütü bunun zaferin sadece ilk etabı olduğu yönünde de uyardı. Greenpeace Brezilya Sözcüsü Marcio Astrini, "Temer hükümeti ve parlamentodaki tarımcı fraksiyonun Amazon Bölgesi ve halkına karşı yürüttüğü savaş devam ediyor" diye konuştu.

Ünlü isimler dâhil Brezilya içi ve dışında yapılan şiddetli protestoların Temer hükümetinin geri adım atmasında etkili olduğu tahmin ediliyor. Temer, kararın küresel çapta çektiği tepkinin ardından Eylül ayı başında kararnamenin bazı bölümlerini iptal etmişti.

Söz konusu bölge Brezilya'nın kuzeyinde Amapa ve Para eyaletlerinde bulunuyor. Bu bölge, 1984 yılında dönemin askeri hükümeti tarafından yabancı işletmelerin yeraltı zenginliklerini çıkarmasını bloke etmek için koruma altına alınmıştı. Daha sonra Renca bölgesinin bazı kısımları, doğa rezervleri ve doğal koruma alanı ilan edilmişti.

Çevreciler, bölgenin koruma statüsünde yapılacak herhangi bir değişikliğin yerli halkın geçim kaynaklarını ve ekolojik dengeyi olumsuz etkileyeceği yönünde uyarıyor.

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