Amazon'dan medyada dev satın alma

E-ticaret devi Amazon.com, ABD merkezli televizyon stüdyoları MGM'yi (Metro Goldwyn Mayer) 8,45 milyar dolar karşılığında satın almak için anlaştığını duyurdu.

Amazon, MGM'yi satın alarak şirketin 4 bini aşan film ve 17 binden fazla televizyon içeriğine sahip olan dev kütüphanesine de sahip olacak. 1924 yılında kurulmuş olan MGM, kablolu yayın Epix'in de sahibi.

MGM ile yapılan satın alma anlaşması, Amazon'un ikinci büyük alımı oldu. Şirket, 2017'de süpermarket zinciri Whole Foods'u 13,7 milyar dolara almıştı.

MGM'nin satın alınmasının Amazon'a Netflix ve Disney+ ile rekabette güç vermesi bekleniyor.

Öte yandan, satın almanın AT&T ile Discovery evliliğinin ardından gelmesi ise dikkat çekti.

AT&T sahibi olduğu içerik üreticisi WarnerMedia'yı rakibi Discovery ile birleştirerek 150 milyar dolar değerinde bir talebe bağlı video servisi oluşturmak üzere anlaşmaya varmıştı.

5 yıl önce Time Warner'ı 85,4 milyar dolara bünyesine katan AT&T, Discovery Inc. ile 43 milyar dolara anlaşmıştı.