Amatör lig maçı öncesi olaylar çıktı

Ali Kerem BENGİ-Melih OKUMUŞ/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Süper Amatör Lig 4. Grupta oynanacak Beykoz 1908, Feriköy maçı öncesi ve sonrasında olaylar çıktı. Polis stada toplu halde giriş yapmak isteyen Feriköy taraftarına izin vermedi. Gruptakilerin tel örgüleri sökmesi üzerine polis biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti. Maç sonrası da Beykoz taraftarı olay çıkardı. Polis, palastik mermi ve biber gazıyla müdahale edeek grubu dağıttı.

Paşabahçe stadında oynanacak karşılaşma öncesi Feriköy taraftarları stada toplu halde giriş yapmak istedi. Gruba polis izin vermedi. Bunun üzerine gruptakilerden bazıları tel örgüleri sökmeye başladı. Polis gruba biber gazı ve TOMA\'dan sıkılan tazyikli suyla müdahale etti. Bazı taraftarlar gözaltına alındı. Çıkan olaylar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

MAÇTAN SONRA DA OLAYLA ÇIKTI

Maçın ardından da olaylar sürdü. Bu sefer Beykoz 1908 taraftarı gerginlik çıkardı. Çevik kuvvet ekipleri, gerginlik çıkaran gruba plastik mermi ve biber gazıyla müdahale etti. Gruptan birinin; polise taş, sopa atma anı kameralara yansıdı. Çevrede oturan çok sayıda vatandaş biber gazından etkilendi. Bazı polis memurlarının da müdahale sırasında gazdan etkilendiği görüldü. Polis, stadın çevresinin giriş ve çıkışlarını bir süre kapatırken Feriköy takım otobüsü, çevrede güvenliğin sağlanmasının ardından stattan ayrıldı. Polis, bazı kişileri gözaltına aldı.

(FOTOĞRAF)