Amatör lig maçı öncesi olaylar çıktı

Tel örgüleri sökmek isteyen Feriköy taraftarına polis biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.

İSTANBUL / DHA

İstanbul Süper Amatör Lig 4. Grup\'ta Beykoz 1908 ile Feriköy arasında oynanacak maç öncesi olaylar çıktı.

Polis stada toplu halde giriş yapmak isteyen Feriköy taraftarına izin vermedi. Gruptakilerin tel örgüleri sökmesi üzerine polis biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.

Paşabahçe Stadı\'nda oynanacak karşılaşma öncesi Feriköy taraftarları stada toplu halde giriş yapmak istedi. Ancak polis, gruba izin vermedi. Bunun üzerine gruptakilerden bazıları tel örgüleri sökmeye başladı. Polis gruba biber gazı ve TOMA\'dan sıkılan tazyikli suyla müdahale etti. Bazı taraftarlar gözaltına alınırken, olaylar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: (CEP TELEFONU)

-Olaylardan görüntüler

-Tel örgüleri sökenler

-Polisin müdahalesi

-Biber gazı sıkılması

-TOMA\'nın müdahalesi

-Detaylar