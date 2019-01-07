Amasya'da tarihi eser operasyonu

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA’da satış için internete çıkarılan Osmanlı dönemine ait 4 kılıç, yüzükler ve değişik dönemlere ait sikke ele geçirildi. Gözaltına alınan M.K., adli kontrol karıyla serbest bırakıldı.

Amasya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri elinde tarihi eser bulundurduğu ve bir alışveriş sitesi üzerinden satış yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis, M.K.\'nin evinde yaptığı aramada Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen 4 kılıç, 117 yüzük, değişik dönemlere ait 21 sikke, 36 metal obje ve 1 cami alemi ele geçirdi. El konulan eserler Amasya Müzesi\'ne teslim edildi. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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