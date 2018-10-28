Amasya'da 'Güven ve Huzur' uygulaması

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA’da polis ekiplerince yapılan ‘Türkiye Güven Huzur’ uygulaması kapsamında, haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş, terör ve narkotik ekipleri, kentin farklı noktalarında, kalabalık alanlarda uygulama, kontrol ve denetimlerde bulundu. \'Türkiye Güven Huzur’ adlı uygulamada polis ekipleri bazı bölgelerde üst araması ve GBT sorgulaması da yaptı. Merkezde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde, alışveriş merkezleri içleri ile çevreleri, kafe, kahvehane, park ve bahçelerde yayalara yönelik risk analizini yapabilen, suçlu profilini tanıyan seçici personelin bulunduğu 5\'er kişilik ekipler tarafından gerçekleştirilen uygulamada, bin 830 şahsın üst araması ve kimlik sorgulaması yapılırken, 77 araç, 96 işyeri ve 75 park kontrol edildi. Uygulamada, GBT sorgulamasında haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 4 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.



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