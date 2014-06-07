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Çevre

Amasya'da çiğ köfteli kutlama

Amasya'da akaryakıt istasyonu yapılmak istenen park alanıyla ilgili açılan davada mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı vermesi eylemciler tarafından çiğ köfte partisiyle kutladı

07 Haziran 2014 15:27

Amasya'nın Hızırpaşa Mahallesi'nde park alanının akaryakıt istasyonu yapılmak istenmesi üzerine 20 yaşındaki Tuba Kalelioğlu tarafından açılan davada, dün Samsun 2'nci İdare Mahkemesi tarafından verilen yürütmeyi durdurma kararı büyük sevinç yarattı.

Doğan Haber Ajansı’ndan Sinan Harmancı’nın haberine göre, akaryakıt istasyonu yapılmak istenen park alanıyla ilgili açılan davada mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı vermesini parkta eylem yapan çevreciler çiğ köfte partisiyle kutladı.

Mahkemenin, park alanı için Amasya Belediyesi’nin 7 Kasım 2006 tarihli revizyon imar planının, 9 Ağustos 2008 tarihli arsa ve arazi düzenlemesi işleminin ve 23 Mayıs 2014 tarih 2014/101 sayılı yapı ruhsatı işleminin iptali ile ilgili yürütmeyi durdurma kararını vermesi üzerine çevreciler, dün gece park alanında davul zurna eşliğinde halay çekerek kutlama yaptı. Çiğ köfte partisi düzenleyen Amasyalılar, gece boyunca eğlendi. 

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