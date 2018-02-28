Amasya'da 28 Şubat protestosu

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA\'da, Gönüllü Kuruluşlar Birliği (GÖK-BİR) ve AK Parti Amasya İl Başkanlığı öncülüğünde yapılan basın açıklamasıyla 28 Şubat süreci kınandı.

GÖK-BİR ve AK Parti Amasya İl Başkanlığı, 28 Şubat sürecinin 21\'inci yıl dönümü nedeniyle bugün Yavuz Selim Meydanı\'nda basın açıklaması düzenledi. Basın açıklamasına, AK Parti Amasya İl Başkanı Mehmet Ünek, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Necmettin Topsakal, GÖK-BİR\'e bağlı sendikalar katıldı. Açıklama öncesi toplanan kalabalık grup açtıkları dövizler, pankartlar ve attıkları sloganlarla 28 Şubat\'ı kınadı. Grup adına açıklama yapan AK Parti İl Başkanı Ünek, şunları söyledi:

\"28 Şubat döneminde bireysel özgürlükler bağlamında, insanların eğitim-öğretim, çalışma, düşünce, inanç ve ibadet haklarının elinden alındığını gördük. Bu milletin çocukları ilköğretimden üniversite çağına kadar eğitim hayatından yoksun bırakıldılar. Dini inançları sebebiyle çalışma hakları dahil tüm sosyal ve ekonomik hakları ellerinden alındı, haince fişlendiler. 15 Temmuz darbe girişiminde açıkça ortaya konulduğu üzere hükümetimiz ve milletimiz darbeler tarihine nokta koymuştur. Son hain örneğini 15 Temmuz\'da bir kez daha yaşadığımız her türlü darbe ve darbe girişimini artık tarihin karanlık sayfalarına gömüyoruz. Milletimizin feraseti, cesaret ve gayreti ile artık o günleri hiçbir zaman yaşamayacağımıza inanıyoruz. Milletin kendi kendine yönetme hakkının ve milli iradeye saygının ülkemizdeki siyasi, hukuki ve sivil tüm kurum, kuruluş ve bireylerce kabul görmesini diliyoruz.\"

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.



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