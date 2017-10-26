Amasra'da 5 metre boyunda dalga

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) - BARTIN\'ın Amasra İlçesi\'nde şiddetli rüzgar nedeniyle denizde 5 metreyi bulan dalgalar oluştu.

Amasra\'da yağmurla birlikte etkili olan şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi. Saatteki hızı 30 kilometreyi bulan rüzgar ile birlikte denizde dev dalgalar oluştu. Amasra Büyük Liman’da mendireğe çarpan dalgaların boyu 4-5 metreyi buldu. Şiddetli rüzgar balıkçıları da etkiledi. Teknelerini Amasra Büyük Limanı\'na çeken balıkçılar, rüzgarın etkisini kaybetmesini bekledi. Bazı vatandaşlar da mendireğe çıkarak, dalgalarla birlikte selfie çekti.



FOTOĞRAFLI

