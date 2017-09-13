Altuğ Çelikbilek çeyrek finalde

İSTANBUL, (DHA) - Müthiş bir geri dönüşe imza attığı maçta Fransız rakibi Maxime Janvier\'yi deviren Altuğ Çelikbilek, ATP Challenger Turu\'ndaki ilk çeyrek finaline American Express İstanbul Challenger\'da ulaştı.

21 yaşındaki milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, kariyerinin en önemli galibiyetlerinden birini TED Spor Kulübü kortlarında düzenlenen American Express İstanbul Challenger\'da elde etti. Altuğ, iki maç puanı kurtardığı buluşmada Fransız rakibi Maxime Janvier\'yi 7-6, 0-6, 7-5\'lik setlerle yenerek ATP Challenger Turu düzeyindeki bir organizasyonda ilk defa çeyrek finalist oldu.

Açılış turunda 3 numaralı seribaşı Rumen Marius Copil\'i saf dışı bırakan klasmanın 276. basamağındaki Janvier karşısında birinci seti 10-8\'lik tie-break ile hanesine yazdıran Çelikbilek, ikinci sette mücadeleden düştü. Güçlü servisler attığı bu sette Çelikbilek\'e oyun vermeyen Janvier, durumu 1-1\'e getirdi.

Karar setinin altıncı oyununda servisini kaptırdıktan sonra 5-2 geriye düşen Altuğ, bu noktada müthiş bir geri dönüş başlattı. Maçta kalmak için servis attığı sekizinci oyunda bir maç puanı karşılayan Çelikbilek, hemen akabindeki oyunda yine bir maç puanı çevirip break dezavantajını ortadan kaldırdı.

Kendi servisine tutunup seti 5-5\'te dengeleyen Altuğ, üst üste kazandığı oyunların moraliyle bir kez daha servis kırıp 6-5 öne geçti. Galibiyet için servis kullandığı son oyunda Janvier\'ye puan şansı tanımayan Çelikbilek, 2 saat 20 dakika sonunda maçı noktalamayı başardı.

ATP Challenger kulvarında teklerde ilk kez son sekize kalan Altuğ Çelikbilek, American Express İstanbul Challenger çeyrek finalinde Mısırlı Karim-Mohamed Maamoun ile kozlarını paylaşacak.

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