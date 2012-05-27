Altıntop: G.Saray istedi dönüyorum

Galatasaray'ın istediği Real Madrid'in Türk oyuncusu Hamit Altıntop, “Sadece oynamak istiyorum. Ne karar alacağımızı ileriki birkaç günde göreceğiz. Sakince düşünmem gerekir. Ancak Real Madrid beni artık istemiyor. Sanırım G.Saray beni ülkeme döndürecek” dedi.

G.Saray camiasının adeta tüm bireyleriyle uğraş verdiği Hamit Altıntop transferinde son dakika gelişmeleri var. Milli futbolcuyu kadroya katabilmek adına Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun İstanbul ziyareti sırasında Portekizli hocayla yemek yiyerek Hamit’i resmi olarak isteyen Fatih Terim, net bir cevap alamasa da büyük bir yol katetmeyi başarmıştı.



‘İstenmiyorum ki'



Şu an A Milli Futbol Takımı kampında bulunan Altıntop, Türk medyasına çok fazla konuyla igili açıklama yapmasa da İspanyollar’a derdini sıkça anlatıyor. Biz de mecburiyetten oyuncunun ne düşündüğünü İspanya medyasından öğreniyoruz.

İspnayol As Gazetesi’ne dün bir demeç veren Hamit Altıntop, “Bana geleceğimi soruyorsunuz.. Bunun cevabını bulmak için bekleyip ne olacağını göreceğiz. Baştan beri tek bir isteğim var, oynamak. Ben futbolu saha içinde oynayarak yaşamak istiyorum. Ne karar alacağımızı ileriki birkaç günde göreceğiz. Sakince düşünmem gerekir. Ancak şu gerçek ki kulübüm Real Madrid beni artık istemiyor. Daha çok oynamak istiyorum ve sanırım G.Saray beni ülkeme döndürecek” diyerek sarı-kırmızılı camiaya adeta müjdeyi verdi.

Milli takım kampının ardından menajeriyle görüşüp son kararını verecek olan Hamit Altıntop’un, Fatih Terim’in isteği üzerine G.Saray’a imza atması bekleniyor. Tabii bunu bekleyip göreceğiz..