Altınordu'ya Uğur'dan söz

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu\'da sözleşmesi sona erecek isimlerden sağ bek Uğur Arslan Kuru\'nun yuvada kalmak istediği öğrenildi. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, İstanbul\'da ailesi ile birlikte olan tecrübeli defans oyuncusunu arayarak ne düşündüğünü sordu. Deneyimli savunmacı, \"Eğer benim kalmamı istiyorsanız bir yere gitmem. Çünkü ben de kalmak istiyorum. Altınordu\'da çok mutluyum. Başka bir kulübe gitmeyi düşünmüyorum. Burada kaptanlık yaptım. Sizinle yeniden anlaşacağımızı düşünüyorum. Bir sorun çıkmaz\" mesajı verdi. Hüseyin Eroğlu da öğrencisine kendisinden memnun olduğunu ve yola devam etmek istediğini aktardı. Öte yandan Berkay\'la sözleşme yenileme kararı alan Altınordu, yarın Mirkan ve Murat\'la masaya oturacak.

ANLAMLI ETKİNLİK

ALTINORDU U12 takımı, Engelliler Haftası etkinlikleri çerçevesinde Avrupa üçüncüsü İzmir Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ile bir araya gelirken, U15 ve U16 takımları ise Selçuk Engellileri Destekleme Derneği\'ni ziyaret etti. U12\'ler, Kültürpark\'taki Celal Atik Spor Salonu\'nda İzmir BŞB\'yle tekerlekli sandalye basketbol maçı yapıp bu sporun kurallarını ve zorluklarını öğrendi. U15 ve U16 ekipleri ise Selçuk\'taki ziyarette engellilerin sorunlarını birinci ağızdan dinleyip futbol üzerine sohbetler yaptı. Her iki ziyarette de günün anısına atkı ve anahtarlık hediye edilirken, çocuklar anlamlı bir sosyal etkinlik gerçekleştirmiş oldu.

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