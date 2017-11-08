Altınordu'ya üç teselli

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) - TFF 1\'inci Lig ekiplerinden Altınordu\'da üst üste yaşanan sakatlıklar keyifleri kaçırırken, milli maç arasında bazı futbolcuların iyileşecek olması teknik heyetin tesellisi oldu. Dizinden ameliyat olan kaleci Erce\'nin ilk yarıyı kapatması, yine diz çapraz bağında yırtık olan kaleci Ali Emre\'nin 6 ay sahalardan uzak kalacak olmasına üzülen İzmir ekibinde kaleci Berke, sağ bek Kerim Alıcı ve sol bek Yusuf Acer\'den müjdeli haberler geldi.

A Takım Doktoru Ali Şükan Türkdoğan, sağ kasığında ödem tespit edilen Kerim\'in 5 gün içinde takıma katılacağını söyledi. Yusuf ile Berke\'nin son kontrollerinin yarın Opr. Dr. Bülent Zeren tarafından yapılacağını belirten Türkdoğan, iki futbolcunun Giresunspor maçına kadar hazır hale geleceğini vurguladı. Hazırlıklarını sürdüren Şeytan\'da tedavileri süren isimlerin yanı sıra milli takımda yer alan Recep, Alican ve Ali Mert idmanlara katılmıyor.

UĞUR\'UN EN MUTLU GÜNÜ

Altınordu\'nun deneyimli savunma oyuncusu Uğur Arslan Kuru, baba olma mutluluğu yaşadı. Uğur ve Ayşegül Kuru çifti, kızlarına \"Alya Ada\" ismini koydu. Kulübün resmi internet sitesinden yayınlanan kutlama mesajında, \"Kuru çiftinin minik yavruları Alya Ada hayata \'Merhaba\' dedi. Sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen minik Alya Ada\'ya Allah’tan uzun ömürler diler, Kuru Ailesi’ni tebrik ederiz\" denildi.

SPORCU SAĞLIĞI TURU

Altınordu Diyetisyeni Hasan Yıldız, Sportif Etkinlikler Şefi Yusuf Kocakaya ve Avrupa Temsilcisi Yasin Özçelik, sporcu beslenmesindeki son gelişmeleri yerinde incelemek üzere Almanya\'ya gitti. İlkay Gündoğan ve Julian Draxler başta olmak üzere birçok sporcuya bireysel beslenme danışmanlığı yapan Fusion 5 firması ile bir araya gelip sporcu sağlığı ve rejenerasyon hakkında bilgiler alan Altınordu heyeti, sporcu beslenmesindeki çalışmalarıyla tanınan Arthur Jankowski ile de fikir alış verişinde bulundu. Ekip, daha sonra Bayer Leverkusen\'in kulüp binasını ziyaret ederek takımın diyetisyeni Anne Lena Böckel ile bir araya gelip kullanılan yöntemleri karşılıklı olarak masaya yatırdı. Altınordu ekibi Bayern Münih, FC Köln ve PSV Eindhoven\'ın ilgili birimleriyle de görüştükten sonra dünyaca ünlü Köln Üniversitesi\'nde de bir eğitime katılacak.

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