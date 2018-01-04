Altınordu'ya ilk ikaz

Mustafa KÖPRÜLÜ/İZMİR, (DHA)- TFF 1\'inci Lig ekiplerinden Altınordu, Antalya kampındaki ilk hazırlık maçında TFF 2\'nci Lig\'de mücadele eden Sancaktepe Belediyespor\'a 3-1 yenilerek tehlike sinyali verdi. İzmir ekibinin yediği ilk golde stoper Recep, ikinci golde ise kaleci Berke\'nin pas hataları göze çarparken, Altınordu\'nun tek golünü Erdoğan kaydetti.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, defansif hatalar nedeniyle mağlup olduklarını ve savunmaya acilen transfer yapmaları gerektiğini vurguladı. Genç futbolcuların yanına tecrübeli isimler almaları gerektiğin söyleyen Eroğlu, takviye çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. Göztepe\'den stoper Emre Can\'a talip olan Altınordu, bu futbolcunun menajeriyle masaya oturmaya hazırlanıyor. Altınordu, Osmanlıspor\'dan Hasan Kılıç ve Gazişehir Gaziantep\'ten Okan\'la da ilgileniyor.

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