Altınordu'ya Eroğlu morali

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de deplasmanda Adana Demirspor\'a 1-0 yenilerek son hafta kendisi gibi 52 puanlı bulunan Büyükşehir Belediye Erzurumspor\'la evinde oynayacağı kritik maç öncesi Play-Off\'u tehlikeye atan Altınordu\'da moralleri bozulan futbolculara, teknik direktör Hüseyin Eroğlu kol kanat gerdi.

Oyuncuların özgüvenlerini geri kazanması için bir konuşma yapan Hüseyin Eroğlu, \"Siz, Süper Lig\'e yükselen Çaykur Rizespor ve Ankaragücü\'nü deplasmanda mağlup etmiş bir takımsınız. İsteyince neler yapabileceğimizi daha önce gösterdik. Karşımızda yenebileceğimiz bir takım var. Şimdi her şeyi unutup sadece Erzurumspor maçına odaklanma zamanı. Çok isteyeceğiz ve kazanacağız\" dedi.

Tüm sezonun emeğinin karşılığını almak için rakibi yenmeleri gerektiğini vurgulayan Eroğlu, \"Her zaman olduğu gibi sahada yine galibiyet için mücadele edeceğiz. Çok önemli bir müsabakaya çıkacağız. Hedefe varamazsak gerçekten yazık olur. Tüm camia, taraftarlar ve altyapıdaki oyuncularımız ilk 6\'dan Süper Lig\'e çıkmamızı bekliyor. Bu beklentiyi gerçekleştirmek bizim elimizde\" diye konuştu.

Öte yandan UEFA Pro Lisans Kursu\'nun son etabı için İsviçre\'ye giden teknik patron Eroğlu, çarşamba günü İzmir\'e dönecek. Yardımcı Antrenör Ufuk Kahraman nezaretinde hazırlıklarını sürdüren Altınordu\'da eksik bulunmuyor.

