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Spor

Altınordu'nun kritik sınavı

İZMİR, (DHA) Spor Toto 1'nci Lig'de Adanaspor deplasmanından 3-1'lik zaferle dönerek Play-Off hattında yer alan Altınordu, yarın evinde ilk 6 yarışındaki rakiplerinden İstanbulspor'la puan mücadelesi verecek

07 Mart 2018 15:29

İZMİR, (DHA)

Spor Toto 1\'nci Lig\'de Adanaspor deplasmanından 3-1\'lik zaferle dönerek Play-Off hattında yer alan Altınordu, yarın evinde ilk 6 yarışındaki rakiplerinden İstanbulspor\'la puan mücadelesi verecek. 
Bornova Stadı\'nda saat 16.00\'da başlayacak kritik randevuda Zorbay Küçük düdük çalacak. İzmir ekibinde cezası devam eden stoper Uğur, sakatlığı süren ön libero Oğulcan ve sezonu kapatan sağ bek Kerim Alıcı forma giyemeyecek. Cezası biten stoper Recep ise şans verilmesi halinde görev alabilecek. 
Ligin ilk yarısında deplasmanda rakibine 2-0 mağlup olan İzmir ekibi, taraftarı önünde rakibini yenerek Play-Off hattındaki yerini korumak istiyor. Ligde 39 puanı bulunan iki takımdan Altınordu averajla 6\'ncı sırada, İstanbulspor ise 7\'nci basamakta yer alıyor.
Öte yandan maçın bilet fiyatı da belirlendi. Maç biletleri, VIP 30 TL, Numaralı Tribün 15 TL , Misafir Kale Arkası Tribünü 10 TL\'den satışa sunuldu. Ayrıca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle stat gişelerinden kadınlara 1 TL karşılığında bilet satışı yapılacak.

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