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Spor

Altınordu'nun gözü rövanşta

İZMİR, (DHA) UEFA Gençlik Ligi 2'nci  Tur ilk maçında evinde Montpellier'e 4-2 yenilen Altınordu, turu 28 Kasım'daki rövanşta geçmeye çalışacak

08 Kasım 2018 15:29

İZMİR, (DHA)
UEFA Gençlik Ligi 2\'nci  Tur ilk maçında evinde Montpellier\'e 4-2 yenilen Altınordu, turu 28 Kasım\'daki rövanşta geçmeye çalışacak. Bornova Stadı\'ndaki maçın henüz başında Berkehan\'ın kendi kalesine attığı golle yenik duruma düşmesine rağmen 2 kez eşitliği yakalayan kırmızı-lacivertli ekip, 86 ve 88\'inci dakikalarda gelen mağlubiyet gollerine engel olamadı. Altınordu, Fransa\'daki rövanşta rakibini en az 3 farklı yenerek adını Play-Off etabına yazdırmayı hedefleyecek. Altınordu, ilk turda Finlandiya temsilcisi Helsinki\'yle evinde 1-1 berabere kaldıktan sonra rakibini deplasmanda 2-1 yenerek tur atlamıştı.

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