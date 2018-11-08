Altınordu'nun gözü rövanşta

İZMİR, (DHA)

UEFA Gençlik Ligi 2\'nci Tur ilk maçında evinde Montpellier\'e 4-2 yenilen Altınordu, turu 28 Kasım\'daki rövanşta geçmeye çalışacak. Bornova Stadı\'ndaki maçın henüz başında Berkehan\'ın kendi kalesine attığı golle yenik duruma düşmesine rağmen 2 kez eşitliği yakalayan kırmızı-lacivertli ekip, 86 ve 88\'inci dakikalarda gelen mağlubiyet gollerine engel olamadı. Altınordu, Fransa\'daki rövanşta rakibini en az 3 farklı yenerek adını Play-Off etabına yazdırmayı hedefleyecek. Altınordu, ilk turda Finlandiya temsilcisi Helsinki\'yle evinde 1-1 berabere kaldıktan sonra rakibini deplasmanda 2-1 yenerek tur atlamıştı.