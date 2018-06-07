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Spor

Altınordu'nun gözü Murat'ta

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) - SPOR Toto 1'inci Lig temsilcisi Altınordu, sözleşmesi sona eren sağ kanat Murat Uçar'la yeniden anlaşmak için tecrübeli oyuncudan gelecek müjdeli haberi bekliyor

07 Haziran 2018 13:55

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) - SPOR Toto 1\'inci Lig temsilcisi Altınordu, sözleşmesi sona eren sağ kanat Murat Uçar\'la yeniden anlaşmak için tecrübeli oyuncudan gelecek müjdeli haberi bekliyor. Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu\'yla yaptığı ilk görüşmede Süper Lig\'den gelecek teklifleri değerlendireceğini belirten Murat, henüz bir kulüple anlaşma sağlamadı. Süper Lig\'in yeni ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor\'un Murat için nabız yokladığı ancak daha sonra yabancı isimlere yönelerek ciddi bir girişimde bulunmadığı ifade edildi. 1\'inci Lig\'de kalması halinde tercihinin Altınordu olacağını söyleyen deneyimli kramponun durumu ilerleyen günlerde netlik kazanacak. Altınordu\'da geçen sezon kariyerinde ilk kez sağ bek olarak görev alan 26 yaşındaki oyuncu 33 maçta 2 kez rakip fileleri sarstı.

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