Altınordu'nun gözü David Deniz'de

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig ekiplerinden Altınordu\'nun dış transferde Bandırmaspor\'dan gurbetçi orta saha oyuncusu David Deniz Kılınç\'la ilgilendiği belirtildi.

İsviçre ekibi FC Lausanne-Sport\'ta profesyonel olan Lozan doğumlu futbolcu, Türkiye\'de kariyerine 2014\'te Elazığspor\'da başladı. Son 3 sezonda Bandırmaspor\'da top koşturan David Deniz, son olarak TFF 2\'nci Lig\'de 31 maçta 10 kez rakip fileleri sarsarak alkış topladı. 26 yaşındaki futbolcunun 1 yıl daha sözleşmesi bulunmasına rağmen TFF 2\'nci Lig ekibi Bandırmaspor\'dan ayrılmayı düşündüğü iddia edildi. İzmir ekibinin, Bandırmaspor\'da Play-Off heyecanı yaşayan oyuncu için nabız yokladığı kaydedildi.

