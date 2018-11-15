Altınordu'nun gözü Caner'de

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig ekiplerinden Altınordu\'da teknik heyet, sezon başında pilot takım Niğde Anadolu FK\'ya kiralanan Musa Caner Aktaş\'ın müthiş performansını dikkatle takip ediyor.

Tecrübe kazanması için 2\'nci Lig\'de mücadele eden Niğde ekibine gönderilen 20 yaşındaki futbolcu 12 maçta 9 gol atarak tüm dikkatleri üzerine çekti. Gol krallığı yarışında Sarıyerli Yaser\'le zirvede yer alan Caner, sergilediği futbol ve attığı gollerle yeniden Altınordu\'ya dönmek istediğini gösterdi. Başarılı oyuncu geçen sezon kırmızı-lacivertli formayla 1\'inci Lig\'de 9 maçta, kupada ise 2 müsabasada görev almıştı. Yönetim, \"Gençlerimiz Niğde\'de kendilerini geliştiriyorlar. Altınordu\'ya çok daha iyi bir şekilde dönecekler\" ifadelerine yer verdi.

FUTBOL OKULU AÇILDI

Altınordu, Niğde\'de açılacak futbol okulları için startı verdi. Niğde’deki üç ayrı noktada yapılması planlanan Niğde Anadolu FK Futbol Okulları’nın açılışı törenle gerçekleştirildi. 5 Şubat Stadı\'ndaki törene Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Rifat Özkan, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeoğlu, Niğde Ömer Halisdemir Rektörü Prof.Dr. Muhsin Kar ve Altınordu FK Başkanı Seyit Mehmet Özkan katıldı.

Altınordu Başkanı Özkan, \"Niğde’de de tabandan bir hareket başlatıyoruz ve bu hareket köylere kadar ulaşacak. Bu rol modelleri artacak ve Türk futbolu da bu şekilde kalkınacak\" dedi.