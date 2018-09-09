Altınordu'dan vefa örneği

İZMİR (DHA) - Beşiktaş ile Altınordu arasında 34 yıl aradan sonra bugün oynanacak ilk özel maç öncesi iki takımda da forma giyen 3 futbolcuya günün anısına plaket verildi.

1960’lı yıllarda Altınordu\'da forma giyen efsane isimler bir araya gelme fırsatı yaşadı. Altınordu’dan Beşiktaş’a transfer olan Davut Şahin ve Mustafa Güngören ile siyah beyazlı ekipten İzmir’e gelen Yavuz Kirmanlıoğlu plaketle onurlandırıldı. Plaketleri Altınordu CEO\'su Barış Orhunbilge, Yönetim Kurulu Üyesi Ali Ergöçmez ve Altınordu Tarihçisi Kenan Akseki takdim etti. Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, futbolcular Sinan Osmanoğlu ve Berkay Samancı\'nın da katıldığı törende 1966-70 yıllarında Beşiktaş\'a karşı forma giyen Altınordulu eski futbolcular Behçet Argun, Müjdat Özgür ve Ekrem Çakır’a da günün anısına özel atkı verildi.

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