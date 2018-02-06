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Spor

Altınordu'dan süper start

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) SPOR Toto 1'inci Lig'de evinde Balıkesirspor Baltok'u 2-1 mağlup ederek galibiyet serisini 3 haftaya çıkaran Altınordu, ligin ikinci yarısına mükemmel bir başlangıç yaptı

06 Şubat 2018 16:09

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

SPOR Toto 1\'inci Lig\'de evinde Balıkesirspor Baltok\'u 2-1 mağlup ederek galibiyet serisini 3 haftaya çıkaran Altınordu, ligin ikinci yarısına mükemmel bir başlangıç yaptı. 
Sezonun ilk devresinde ilk 3 haftada 4 puan toplayan İzmir ekibi, bu kez aynı periyotta Elazığspor, Ankaragücü (D) ve Balıkesirspor\'u mağlup ederek hanesine 9 puan yazdırdı. 
Lider Ümraniyespor, İstanbulspor ve Gazişehir Gaziantep\'le birlikte ikinci yarıda puan kaybı yaşamayan 4 takımdan biri olan 8\'inci sıradaki kırmızı-lacivertliler 29 puana ulaşarak Play-Off potasıyla puanını eşitledi. Ayrıca teknik direktör Hüseyin Eroğlu, çok önemli bir galibiyet aldıklarını dile getirdi.
Galibiyet serisini sürdürerek üst sıralarda yer almak istediklerini ifade eden Eroğlu, \"Devre arasında planladığımız gibi ikinci yarıya iyi başladık. Ligin zorluk seviyesi her geçen hafta artıyor. Alt grupla bağımızı iyice kopardık. Artık sezon sonuna kadar Play-Off yarışında olmalıyız. Yakaladığımız çıkışı sürdüreceğimize inanıyorum. Takımımın neler başarabileceğini biliyorum\" diye konuştu. 
Öte yandan Altınordu\'da kaleci Atilla ile çarpışarak sağ dizinden sakatlanan ve oyunu sedyeyle terk eden Barış\'ın durumunun ciddi olmadığı öğrenildi. Altınordu, cumartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor\'la karşılaşacak.
ERDOĞAN ŞOV SÜRÜYOR
Altınordu\'nun kanat oyuncusu Erdoğan, ikinci yarıda yakaladığı çıkışı sürdürüyor. Elazığspor ve Ankaragücü galibiyetlerinde 2 asist, 1 gollük performansıyla alkış toplayan gurbetçi futbolcu dün de Balıkesirspor Baltok karşısında 1 gol, 1 asistle yıldızlaştı. Bu sezonki 4\'üncü golünü kaydederek İzmir ekibinin en önemli kozlarından biri olan Erdoğan, rakip defans oyuncularının korkulu rüyası haline geldi. İzmir ekibinde Balıkesir ağlarını sarsan Barış ise gol sayısını 6\'ya çıkardı.
 

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