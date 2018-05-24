Altınordu'dan eskiye dönüş

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig ekiplerinden Altınordu geçmiş sezonlarda formasını giyen eski futbolcularını yuvaya döndürmeye başladı.

Geçen sezon başında Demir Grup Sivasspor\'dan eski orta saha oyuncusu Kerim Avcı\'yla, devre arasında ise Grandmedical Manisaspor\'dan eski ön liberosu Berkay Samancı\'yla anlaşan İzmir temsilcisi, yeni sezon öncesi ilk transferini Gazişehir Gaziantep\'ten eski stoperi Sinan Osmanoğlu ile anlaşarak gerçekleştirdi. Altınordu, aynı takımdan eski oyuncusu Okan Derici\'yi de tekrar kadrosuna dahil etmek istiyor.

Yeşilyurt Sait Altınordu Tesisleri\'nde bugün 1 yıllık anlaşma sağlanan Sinan, yuvaya döndüğü için çok mutlu olduğunu söyledi. İzmir ekibinde daha önce şampiyonluklar yaşadığını ve kaptanlık görevini üstlendiğini hatırlatan tecrübeli savunmacı, \"Altınordu\'da 5 yıl forma giydim ve Altınordulu Sinan olarak anılmaya başladım. Bir yıllık ayrılığın ardından tekrar teklif aldığımda hiç düşünmeden kabul ettim. Çok güzel günler geçirdiğim, iki şampiyonluk yaşadığım kulübümde yeni sezonda kupa kaldırmak istiyorum. Evime döndüğüm için sevinçliyim\" dedi.

