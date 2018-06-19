Altınordu'dan David'e davet

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

SPOR Toto 1. Lig\'de yeni sezon öncesi Gazişehir\'den eski stoperi Sinan, Denizlispor\'dan genç orta saha oyuncusu Atakan ve Manisaspor\'dan stoper Mehmet Enes\'le anlaşan Altınordu, bir süredir temas halinde olduğu Bandırmasporlu David Deniz Kılınç\'ı görüşme yapmak için İzmir\'e davet etti. Gençlerbirliği\'nin de ilgilendiği gurbetçi ön liberonun teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile birlikte çalışmak istediği ve kırmızı-lacivertlilere gelmeye sıcak baktığı ifade edildi.

İsviçre doğumlu 26 yaşındaki futbolcu Türkiye\'de Elazığspor\'da da forma giyerken geçen sezon Play-Off oynadığı Bandırmaspor\'da 10 gol atarak dikkat çekti. David Deniz, takımdan ayrılan gurbetçi ön libero Deniz Vural\'dan oluşan boşluğu dolduracak. Altınordu, orta sahada Serkan\'ın gidişiyle meydana gelen eksikliği ise Konyaspor\'dan Recep\'le anlaşarak kapatmayı hedefliyor. Golcü Mirkan\'dan haber bekleyen İzmir temsilcisi Başakşehir\'le kampa gidecek santrfor Atabey\'in de yolunu gözlüyor.