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Spor

Altınordu'da Yusuf dönüyor

İZMİR, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig'de cuma günü Adana Demirspor'u ağırlamaya hazırlanan Altınordu'da Yusuf Acer, yeniden ilk 11'de forma giymeye hazırlanıyor

19 Eylül 2018 14:48

İZMİR, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de cuma günü Adana Demirspor\'u ağırlamaya hazırlanan Altınordu\'da Yusuf Acer, yeniden ilk 11\'de forma giymeye hazırlanıyor. 
İlk 5 maçı 5 puanla 12. basamakta geçen kırmızı-lacivertlilerde sezon başında Konyaspor\'dan kiralanan sol bek Ali Yaşar\'ın özellikle son Gazişehir deplasmanında beklenen performansın altında kaldığı için kulübeye çekilmesi gündemde. Ali\'nin yerine sezon başında olduğu gibi yine Yusuf oynayacak. Sezonun ilk 3 maçında 270 dakika sahada kalan 21 yaşındaki Yusuf, daha sonra formasını Ali\'ye vermişti. Altyapıdan yetişen Yusuf, son iki sezondur takımda banko forma giydi. Altınordu\'da sakatlıları bulunan Alican, Enes Kubat ve Ali Mert dışında eksik yok.
 

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