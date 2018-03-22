Altınordu'da yeni teknoloji devrede

İZMİR, (DHA) - ALTYAPISINDA eğitim gören futbolcularının gelişimini yeni antrenan sistemleriyle yakından takip eden Altınordu, HİT-İT teknolojisini devreye soktu. İki Türk mühendis Hakan Şirinoğlu ve Mert Gülsoy\'un sahibi olduğu şirket tarafından geliştirilen sistem, oyuncuların kas hafızasını, algı ve motor reflekslerini kayıt altına alırken, 10 farklı oyun sistemi sayesinde futbolcuların çabuk pas, çevre kontrolü, hız ve doğru karar verme yeteneklerini ölçümlüyor. Altınordu\'nun Türkiye\'de benzeri olmayan bir sistemi hayata geçirdiğini vurgulayan ikili, \"Yapılan çalışmalar, kas gücü en yüksek oyuncunun bile 45 saniyelik yüksek performansta yorulduğunu gösterdi. Biz de sistemimizi limitleri zorlayan bir yapıya dönüştürdük\" dedi.

Benzer sistemin Avrupa kulüpleri tarafından kullanıldığını belirten iki mühendis, \"Demosunu Ağustos 2017\'de kurup çalıştırdık. Aldığımız iyi sonuçlar sayesinde Metin Oktay Yerleşkesi\'ne çok daha büyüğünün yapılması kararı alındı. HİT-İT, antrenörden gelen isteklere göre oyunu geliştirebilen, ekleme ve düzenlemeye izin veren bir yapıya sahip. Böylelikle antrenör her oyuncunun eksik yönüne göre yeni bir plan belirleyip, her şeyi kayıt altına alıp yönlendirmeler yapabiliyor\" diye konuştu.

Altınordu Futbol Meslek Ortaokulu Performans ve Analiz Antrenörü Anıl Muştu ise şu anda 10 oyuncunun çalışmalarını kayıt altına aldıklarını, sistemi genele yayacaklarını belirtti.

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