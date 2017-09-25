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Spor

Altınordu'da Uğur sevinci

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) TFF 1'nci Lig'de Play-Off hedefiyle mücadele eden Altınordu'da sağ bek Uğur Arslan Kuru, stoper olarak görev aldığı son 2 maçta sergilediği başarılı performansla defansın emniyet sibobu oldu

25 Eylül 2017 16:59

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) TFF 1\'nci Lig\'de Play-Off hedefiyle mücadele eden Altınordu\'da sağ bek Uğur Arslan Kuru, stoper olarak görev aldığı son 2 maçta sergilediği başarılı performansla defansın emniyet sibobu oldu.
Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, ilk 4 haftada yedek soyundurduğu Uğur\'a görev vermezken, savunmanın sağında Kerim Alıcı\'yı oynattı. Defans hattı gençlerden oluşan kırmızı-lacivertli ekip ilk 4 haftalık periyotta kalesinde 7 gol görünce teknik direktör Eroğlu, savunmaya deneyimli bir isim olan Uğur\'u monte etti.
Samsunspor deplasmanında genç stoper Yusuf Yalçın\'ı kulübeye çekerek stoperde Uğur\'u görevlendiren Hüseyin Eroğlu, bu maçı 4-1 kazanmalarının ardından Gaziantepspor önünde de aynı kurguyla takımını sahaya sürdü. İzmir ekibi Gaziantep temsilcisini 3-0 yenerek 2\'de 2 yaparken, iki haftada 7 gol atıp, kalesinde 1 gol gördü.
Teknik direktör Eroğlu, \"Stoper takviyesi gündemimizdeydi, ancak Uğur\'un da bu mevkide başarılı olacağını biliyorduk. Sorunu içimizde çözdük. Recep\'le uyumlu bir ikili oldular\" dedi.

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