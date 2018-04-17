Altınordu'da sıkı yönetim

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de son 3 maçında Akın Çorap Giresunspor\'la berabere kalıp, Ümraniyespor ve Gazişehir Gaziantep\'e yenilerek düşüşe geçen Altınordu\'da teknik heyet sıkı yönetim ilan etti.

Bu periyotta 8 puan kaybederek ilk 2 yarışından kopup, Play-Off hattındaki yerini tehlikeye atan kırmızı-lacivertliler cuma günü evinde oynayacağı Grandmedical Manisaspor maçında ciddiyeti elden bırakmayacak. Lig bitmeden küme düşen ve altyapı oyuncularıyla mücadele eden Manisaspor karşısında çıkışa geçmek istediklerini söyleyen teknik direktör Hüseyin Eroğlu, \"Mücadele etmeden kazanamayız\" uyarısında bulundu.

Karşılarında direnen bir rakip olacağını ifade eden teknik patron Eroğlu, \"Manisaspor kendisini göstermek isteyen gençlerden kurulu dinamik bir takım. Onları asla küçümsemiyoruz. Bu tip maçlar en zor maçlardır. 90 dakika mücadele etmeliyiz. Bu sezon kolay gibi görünen Gaziantepspor deplasmanında 1-0 galip gelmiştik. Çok sıkı çalışıp son 3 haftayı kayıpsız geçmek istiyoruz. Puan tablosunda bize yaklaşan altımızdaki rakiplerimizle ilgilenmiyoruz. Yakalayacağımız seriyle ilk 6 hedefimize ulaşacağız\" dedi.

Altınordu\'da sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan sağ bek Kerim Alıcı dışında eksik bulunmuyor.

