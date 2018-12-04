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Spor

Altınordu'da Serdar şoku

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig'de İzmir derbisinde Altay'ı deplasmanda 2-1 yenerek ilk 6 için umutlanan Altınordu'ya Serdar Deliktaş'tan kötü haber geldi

04 Aralık 2018 15:02

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de İzmir derbisinde Altay\'ı deplasmanda 2-1 yenerek ilk 6 için umutlanan Altınordu\'ya Serdar Deliktaş\'tan kötü haber geldi. 
Altay karşılaşmasının 31\'inci dakikasında sakatlanıp oyundan çıkan deneyimli futbolcunun sol ayak bileğinde ödem tespit edildi. Serdar\'ın en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı. 
Serdar\'ın sakatlığı ile sıkıntıya düşen teknik ekibin Anıl Koç\'a hazır ol emri verdiği ifade edildi. Altınordu formasıyla 15 lig maçına çıkıp 4 gol atan Serdar Deliktaş, Adanaspor ve Boluspor (D) maçlarında olmayacak. Deneyimli golcü ilk yarının son haftasında oynanacak Giresunspor müsabakasına yetiştirilmeye çalışılacak. 

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