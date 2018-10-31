Altınordu'da Serdar sevinci

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de cuma günü evinde oynayacağı Tetiş Yapı Elazığspor maçının hazırlıklarını sürdüren Altınordu\'da forvet Serdar Deliktaş\'ın yükselen form grafiği teknik heyetin yüzünü güldürüyor.

Sezon başında Gazişehir Gaziantep\'ten büyük umutlarla transfer edilen 32 yaşındaki tecrübeli golcü ilk 8 haftada yalnızca Denizlispor\'a karşı 1 gol atarak hayal kırıklığı yaşatmıştı.

Serdar son iki haftadaki Eskişehirspor ve Osmanlıspor (D) zaferlerinde rakip fileleri 1\'er kez daha sarsarak skora katkı sağlamayı başardı ve galibiyetlerde önemli rol oynadı. Attığı 3 golle kırmızı-lacivertli takımın en skorer oyuncusu olan Serdar Deliktaş, Elazığspor önünde de teknik direktör Hüseyin Eroğlu\'nun en önemli kozlarından biri olacak.