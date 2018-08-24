Altınordu'da Serdar sevinci

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de pazartesi günü deplasmanda Kardemir Karabükspor\'la oynayacağı maça odaklanan Altınordu\'da yeni transferlerden Serdar Deliktaş\'ın takıma çabuk uyum sağlaması teknik heyetin yüzünü güldürdü.

Hazırlıklarını eksiksiz sürdüren Altınordu\'da deneyimli golcü Serdar\'ın uyum sorununu atlatan ilk isim olduğu belirtildi. Teknik patron Hüseyin Eroğlu, forvet Serdar\'ın çok profesyonel bir isim olduğunu belirterek, \"Tam bir takım oyuncusu. Çalışma temposundan çok memnunum, gençlere örnek olması da önemli\" diye konuştu.

Eroğlu, üst üste oynayacakları Karabükspor (D) ve Denizlispor müsabakalarından 6 puan çıkararak milli maç arasına moralli girmek istediklerini söyledi.