T24 LogoT24 Logo
Spor

Altınordu'da Sefa sevinci

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) SPOR Toto 1

05 Eylül 2018 14:54

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

SPOR Toto 1. Lig\'de ilk galibiyetini Denizlispor\'u 4-0 mağlup ederek alan Altınordu\'da sağ kanat Sefa Yılmaz\'ın takıma dönmesi teknik heyetin yüzünü güldürdü.
Karabükspor deplasmanı öncesi son antrenmanda sakatlanan ve sağ üst adalesindeki kısmi yırtık nedeniyle Denizlispor\'a karşı forma giyemeyen 28 yaşındaki oyuncunun, milli maçlar için lige verilen arada tamamen iyileşeceği ifade edildi. Gurbetçi futbolcunun gelecek haftaki Gazişehir Gaziantep deplasmanında görev alabileceği belirtildi.
Forvet Enes\'in sağ diz çapraz bağındaki sakatlığı nedeniyle ilk yarıyı kapattığı Altınordu\'da sezon öncesi Fenerbahçe ile oynanan özel maçta sol ayak bileğinden sakatlanan ve ameliyat olan sol bek Ali Mert\'in de tedavisi sürüyor. Kırmızı-lacivertlilerde eski takımı Denizlispor\'a attığı gol sonrası rakip taraftar önünde yaşadığı sevinç nedeniyle Başkan Seyit Mehmet Özkan tarafından 3 maç kadro dışı bırakılan orta saha oyuncusu Hüseyin Atakan Üner de Gaziantep deplasmanında kadroda yer almayacak.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mustafa KÖPRÜLÜDHA SPOR TotoLigDenizlisporAltınorduSefa YılmazKarabüksporGurbetçiGazişehir GaziantepForvet EnesFenerbahçeAli MertKırmızılacivertlilerdeBaşkan Seyit MehmetHüseyin AtakanGaziantepFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24