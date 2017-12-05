Altınordu'da sarı alarm

İZMİR, (DHA)- TFF 1\'inci Lig\'de pazar günü deplasmanda oynayacağı Grandmedical Manisaspor maçının hazırlıklarını sürdüren Altınordu\'da teknik heyet kart sınırındaki 4 futbolcudan dikkatli olmalarını istedi.

İzmir ekibinde ilk 11\'in değişmez isimleri arasında yer alan kanat oyuncuları Barış ve Murat, ön libero Deniz ve forvet arkası Kerim Avcı sarı kart sınırında yer alıyor. Bu futbolcular Manisaspor randevusunda kart görmeleri halinde bir sonraki hafta İzmir\'de oynanacak Adana Demirspor maçında forma giyemeyecek. Ligde 7 haftadır galibiyet yüzü göremeyen kırmızı-lacivertliler, Manisaspor\'u yenerek 3 puan özlemini sonlandırmaya çalışacak.

Öte yandan Türkiye Futbol Adamları Derneği (TÜRFAD) İzmir Şubesi, \"İnsanlar Yaşarken de Anılmalıdır\" etkinliği çerçevesinde, Altınordu U19, U17, U16 ve U13 takımlarına \"Şampiyonlar Ödülü\" verdi. Konak Belediyesi Dr. Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi\'nde yapılan törene U17 ve U18 Genel Kaptanı Sedat Gündoğdu, Antrenör Hakan Kayalar ve Onur Akın\'ın yanı sıra futbolculardan Fatih Aktay, Egehan Gök, Atalay Gürel ve Kaan Onaran katıldı. Altınordu\'nun eski futbolcuları Engin Aksoylar, Asil Gürcan ve Erkan Köksal ile eski başkan Halim Bezircilioğlu da ödüle layık görüldü.

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