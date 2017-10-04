Altınordu'da Recep formayı kaptı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)- TFF 1\'inci Lig\'de ilk 7 haftada topladığı 13 puanla 4\'üncü sırada yer alan Altınordu\'da stoper Recep Yemişçi, geçen sezon yaşadığı sakatlığın ardından yeşil sahalara başarılı bir dönüş yaptı.

Başkan Seyit Mehmet Özkan\'ın, \"Çağlar Söyüncü\'nün veliahtı\" olarak tanıttığı Recep, geçen sezon U21 Ligi\'nde daha önce de başına gelen talihsiz bir sakatlık yaşadı. 19 Kasım 2016\'da Boluspor deplasmanında omzu çıkan genç savunmacı, sakatlığının nüksetmemesi için ameliyat masasına yattı ve omzuna platin takıldı.

Yaklaşık 4 ay sahalardan uzak kalan 18 yaşındaki defans oyuncusu, geçen sezon iyileşmesinin ardından U19 Ligi\'nde sadece 3 karşılaşmada görev alabildi. Bu sezon A takımda ilk 3 haftada yedek soyunan Recep, son 4 müsabakada ilk 11\'in vazgeçilmezi oldu. Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, son haftalarda stoperde Seydi ve Yusuf Yalçın\'ın yerine Recep ve Uğur Arslan\'ı tercih etmeye başladı. İzmir ekibi bu değişimin ardından 3 galibiyet, 1 yenilgi aldı. Ayrıca Recep, daha önce Genç Milli formayı 35 kez giyme başarısı gösterdi.

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