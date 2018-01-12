T24 LogoT24 Logo
Spor

Altınordu'da pas ve şut eğitimi

İZMİR, (DHA)- AVRUPA'da bir çok futbolcuya topa vuruş teknikleri üzerine eğitim veren Eija Feodoroff ile Fredrik Johansson, İzmir'e gelip Altınordulu gençlere deneyimlerini aktardı

12 Ocak 2018 17:42

İZMİR, (DHA)- AVRUPA\'da bir çok futbolcuya topa vuruş teknikleri üzerine eğitim veren Eija Feodoroff ile Fredrik Johansson, İzmir\'e gelip Altınordulu gençlere deneyimlerini aktardı.
Birçok Premier Lig oyuncusuna bireysel antrenörlük yapan Feodoroff ile Johansson, iki gün süren eğitimde pas ve şut isabeti, uzunluğu, yüksekliği ve hızı konularında teorik ve uygulamalı eğitimler verdi. Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi\'ndeki Görsel Eğitim Salonu\'nda teorik anlatımlarda bulunan ekip, altyapı takımlarıyla saha çalışmaları yaptı. Feodoroff ve Johanson, gösterdikleri tekniklerle Cristiano Ronaldo, Lionel Messsi, Dimitri Payet, Kevin de Bruyne gibi oyuncuların vuruş teknikleri arasındaki birebir benzerlikleri gösterdi. Altınordu\'dan Atalay Yıldırım ve Metehan Yılmaz, bu eğitimin sonunda Ronaldo\'nun ünlü \"Ölü yaprak\" vuruşunu başarıyla gerçekleştirdi.

FOTOĞRAFLI


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA AVRUPAEija FeodoroffFredrik JohanssonAltınorduluBirçok Premier LigFeodoroffJohanssonTorbalı Metin Oktay Yerleşkesi Görsel Eğitim SalonuJohansonCristiano Ronaldo Lionel Messsi Dimitri Payet KevinBruyneAltınordu Atalay

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24