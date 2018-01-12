Altınordu'da pas ve şut eğitimi

İZMİR, (DHA)- AVRUPA\'da bir çok futbolcuya topa vuruş teknikleri üzerine eğitim veren Eija Feodoroff ile Fredrik Johansson, İzmir\'e gelip Altınordulu gençlere deneyimlerini aktardı.

Birçok Premier Lig oyuncusuna bireysel antrenörlük yapan Feodoroff ile Johansson, iki gün süren eğitimde pas ve şut isabeti, uzunluğu, yüksekliği ve hızı konularında teorik ve uygulamalı eğitimler verdi. Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi\'ndeki Görsel Eğitim Salonu\'nda teorik anlatımlarda bulunan ekip, altyapı takımlarıyla saha çalışmaları yaptı. Feodoroff ve Johanson, gösterdikleri tekniklerle Cristiano Ronaldo, Lionel Messsi, Dimitri Payet, Kevin de Bruyne gibi oyuncuların vuruş teknikleri arasındaki birebir benzerlikleri gösterdi. Altınordu\'dan Atalay Yıldırım ve Metehan Yılmaz, bu eğitimin sonunda Ronaldo\'nun ünlü \"Ölü yaprak\" vuruşunu başarıyla gerçekleştirdi.

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