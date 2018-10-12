Altınordu'da Oğulcan mutluluğu

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de ilk 8 haftada istediği sonuçları alamayan ve milli maç arasına alt sıralarda giren Altınordu\'da altyapıdan gelen Oğulcan Ülgün\'ün performansı teknik heyetin yüzünü güldürdü.

Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü, Barış Alıcı ve Berke Özer gibi yıldızları Türkiye ve Avrupa futboluna kazandıran kırmızı-lacivertlilerde Oğulcan da camianın umudu oldu.

Orta sahada görev yapan 20 yaşındaki futbolcu, bu sezon 8 maçın 7\'sinde sahaya ilk 11\'de çıkarak teknik direktör Hüseyin Eroğlu\'nun vazgeçilmezleri arasına adını yazdırdı. Karşılaşmaların büyük bölümünde sergilediği performansla beğeni toplayan Oğulcan\'ı Avrupa ve Süper Lig\'den birçok takımın da izlediği öğrenilirken, genç futbolcu için Ocak ayında Altınordu\'ya tekliflerin gelebileceği vurgulandı.

