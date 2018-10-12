T24 LogoT24 Logo
Spor

Altınordu'da Oğulcan mutluluğu

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig'de ilk 8 haftada istediği sonuçları alamayan ve milli maç arasına alt sıralarda giren Altınordu'da altyapıdan gelen Oğulcan Ülgün'ün performansı teknik heyetin yüzünü güldürdü

12 Ekim 2018 15:33

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de ilk 8 haftada istediği sonuçları alamayan ve milli maç arasına alt sıralarda giren Altınordu\'da altyapıdan gelen Oğulcan Ülgün\'ün performansı teknik heyetin yüzünü güldürdü. 
Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü, Barış Alıcı ve Berke Özer gibi yıldızları Türkiye ve Avrupa futboluna kazandıran kırmızı-lacivertlilerde Oğulcan da camianın umudu oldu.
Orta sahada görev yapan 20 yaşındaki futbolcu, bu sezon 8 maçın 7\'sinde sahaya ilk 11\'de çıkarak teknik direktör Hüseyin Eroğlu\'nun vazgeçilmezleri arasına adını yazdırdı. Karşılaşmaların büyük bölümünde sergilediği performansla beğeni toplayan Oğulcan\'ı Avrupa ve Süper Lig\'den birçok takımın da izlediği öğrenilirken, genç futbolcu için Ocak ayında Altınordu\'ya tekliflerin gelebileceği vurgulandı.
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Onur ATIŞDHA Spor TotoLigAltınorduOğulcanSöyüncü Barış AlıcıBerkeTürkiyeAvrupaOrtaHüseyin EroğluKarşılaşmalarınOğulcan AvrupaSüper LigOcak
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24