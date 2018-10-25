Altınordu'da Oğulcan dönüyor

İZMİR, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de Eskişehirspor\'u 2-0 yenerek galibiyet hasretine son veren Altınordu\'da Osmanlıspor deplasmanı öncesi orta saha Oğulcan\'ın cezası bitti.

Eskişehirspor karşısında kırmızı kart görüp cezalı duruma düşen Alican\'ın yerine Oğulcan\'ın Ankara\'da görev yapacağı bildirildi. Kasığından sakatlanan forvet Kemal\'den de yararlanamayacak olan kırmızı-lacivertlilerde geçirdiği ağır gribal enfeksiyonu atlatan stoper Hasan\'ın ise tamamen iyileştiği ifade edildi. Bu sezon dış sahada oynadığı 4 maçta galip gelemeyen Altınordu, Balıkesirspor Baltok, Kardemir Karabükspor ve Hatayspor\'la berabere kalıp, Gazişehir Gaziantep\'e 1-0 yenildi. Osmanlıspor ise iç sahada kötü bir performans sergiledi. Osmanlıspor evinde oynadığı 4 karşılaşmanın sadece 1\'ini kazanırken, 3 müsabakadan puansız ayrıldı.