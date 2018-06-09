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Spor

Altınordu'da Murat uzattı

İZMİR, (DHA) SPOR Toto 1

09 Haziran 2018 15:17

İZMİR, (DHA)

SPOR Toto 1. Lig ekibi Altınordu iç transferde ön libero Berkay\'dan sonra sözleşmesi sona eren sağ kanat Murat Uçar\'la da yeniden anlaştı. Bir süredir Süper Lig\'den teklif bekleyen 27 yaşındaki futbolcu son olarak kulübünde kalmayı tercih etti. Murat\'ın kırmızı-lacivertlilerle 2 yıllık sözleşme imzalayacağı açıklandı. Şeytan dış transferde Gazişehir Gaziantep\'ten eski stoperi Sinan Osmanoğlu ve Denizlispor\'dan genç orta saha oyuncusu Hüseyin Atakan Üner\'le el sıkışmıştı.
 
Altınordu formasını 33 lig ve 1 kupa maçında terleten Murat Uçar, \"Altınordu’yu hedeflerine taşımak için 2 yıl daha sözleşmemi uzattım\" dedi. Geçen sezon  alışık olmadığı bir yer olan savunmanın sağında forma giydiğini hatırlatan tecrübeli futbolcu, \"Pozisyon değişikliği benim gelişimimi sağladı ve yeni bir mevkide oynamayı öğrendim. Huzurlu olduğum bir kulüple yola devam edeceğim için mutluyum\" diye konuştu. Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu ise Murat\'ı takımda tutarak önemli bir hamleyi gerçekleştirdiklerini söyledi.

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