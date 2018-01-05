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Spor

Altınordu'da Murat şoku

Mustafa KÖPRÜLÜ/İZMİR, (DHA)- ANTALYA'da ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Altınordu'da sağ kanat oyuncusu Murat Uçar'ın sakatlığı teknik heyetin keyfini kaçırdı

05 Ocak 2018 16:48

Mustafa KÖPRÜLÜ/İZMİR, (DHA)- ANTALYA\'da ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Altınordu\'da sağ kanat oyuncusu Murat Uçar\'ın sakatlığı teknik heyetin keyfini kaçırdı.
Sol ayak bileğinde ödem oluşan tecrübeli futbolcunun 2 hafta takımdan ayrı kalacağı açıklandı. Ligin ilk yarısında 16 karşılaşmada görev yapıp takımın vazgeçilmezleri arasına giren Murat\'ın 21 Ocak\'ta İzmir\'de Elazığspor\'la oynanacak ikinci devrenin ilk maçına yetişmesinin zor olduğu öğrenildi.
Altınordu\'da sağ iç yan bağlarında esneme tespit edilen genç kaleci Ozan Can Oruç ise 3 hafta sonra takıma dönecek. İzmir ekibinde sağ bek Kerim Alıcı, stoper Seydi ve sol bek Ali Mert\'in de tedavileri sürüyor. Altınordu, Belek kampındaki ikinci hazırlık maçında yarın saat 18.00\'de Süper Lig ekibi Bursaspor\'la kozlarını paylaşacak.

 

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