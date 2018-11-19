Altınordu'da milli sevinç

İZMİR, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig ekiplerinden Altınordu, şu ana kadar milli takımlara 51 futbolcu göndermenin gururunu yaşıyor.

Kırmızı-lacivertlilerde son olarak ön libero Oğulcan Ülgün ve sağ kanat Hüseyin Atakan Üner, Ümit Milli Takım formasını terletti. İskoçya ile İspanya\'da oynanan ve 2-0 galibiyetle sonuçlanan hazırlık maçında iki futbolcunun görev almasıyla İzmir ekibinden Ay-Yıldızlı kadroya katılan oyuncu sayısı 51\'e ulaştı. Maçın 83\'üncü dakikasında oyuna dahil olan iki isimden Oğulcan ilk kez milli olurken, Denizlispor\'dan transfer edilen Atakan 7\'nci milli maçına çıktı.