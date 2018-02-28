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Spor

Altınordu'da Kerim'e operasyon

İZMİR, (DHA) Altınordu'nun genç sağ bek oyuncusu Kerim Alıcı, sol ayak iç ve dış yan bağlarından ameliyat oldu

28 Şubat 2018 16:32

İZMİR, (DHA)

Altınordu\'nun genç sağ bek oyuncusu Kerim Alıcı, sol ayak iç ve dış yan bağlarından ameliyat oldu. 
Çiğli\'deki Kent Hastanesi\'nde yapılan ameliyatı Op. Dr. Bülent Zeren gerçekleştirdi. Kerim\'i annesi Bedriye Alıcı operasyon sonrası yalnız bırakmadı. Yarın taburcu olacak Kerim, yaklaşık 4 ay sonra yeşil sahalara dönecek. Sezonun ilk yarısında pubis sakatlığı nedeniyle uzun süre formasından uzak kalan 20 yaşındaki savunmacı, \"Uzun bir aradan sonra ay-yıldızlı formayı giyme şansı yakalamışken pubis sakatlığı nedeniyle ilk yarıyı kapattım. İyi ve sistemli çalışarak ikinci yarıda tekrar sahalara döndüm ancak bu kez antrenmanda şanssızlık beni yakaladı. Kendime çok iyi bakarak daha iyi bir şekilde geri döneceğim\" dedi.

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